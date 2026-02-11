Ucraina Lollobrigida | Nessun problema con voto di fiducia verificheremo solidità maggioranza
Il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida rassicura: il voto di fiducia sui finanziamenti all’Ucraina non preoccupa più di tanto. Dice che ci sono i numeri e che la maggioranza si può verificare senza problemi. Nessuna crisi in vista, almeno per ora.
"Il voto di fiducia oggi sui finanziamenti all'Ucraina? Non è un grande problema. Verificheremo anche nei numeri quanto è solida la maggioranza. Non ho dubbi in tal senso". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione a Roma della piattaforma del Mase 'Sim' di monitoraggio del territorio.
