Il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida rassicura: il voto di fiducia sui finanziamenti all’Ucraina non preoccupa più di tanto. Dice che ci sono i numeri e che la maggioranza si può verificare senza problemi. Nessuna crisi in vista, almeno per ora.

“Il voto di fiducia oggi sui finanziamenti all’Ucraina? Non è un grande problema. Verificheremo anche nei numeri quanto è solida la maggioranza. Non ho dubbi in tal senso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione a Roma della piattaforma del Mase ‘Sim’ di monitoraggio del territorio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Lollobrigida: "Nessun problema con voto di fiducia, verificheremo solidità maggioranza"

Approfondimenti su Ucraina Lollobrigida

In Parlamento, il decreto Ucraina ha acceso uno scontro tra i gruppi di maggioranza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ucraina Lollobrigida

Ucraina, Lollobrigida: Nessun problema con voto di fiducia, verificheremo solidità maggioranza(LaPresse) Il voto di fiducia oggi sui finanziamenti all'Ucraina? Non è un grande problema. Verificheremo anche nei numeri quanto è solida ... stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, Forza Italia 'avvisa' Salvini: Se la Lega non vota l'invio di armi nel 2026 si apre un serio problema politicoSe la premier porta un provvedimento così importante e una forza della maggioranza non lo votasse si aprirebbe un problema politico Abbiamo sempre detto che secondo noi il provvedimento va ... affaritaliani.it

Milano Cortina, cerimonia di chiusura: in pole Lollobrigida e Bizzotto per telecronaca (Adnkronos) - Sono due i nomi in pole position per la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona e - facebook.com facebook