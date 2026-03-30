Un dirigente statunitense ha dichiarato che si potrebbe prendere il controllo di un'isola nel Golfo Persico, senza specificare se questa operazione avverrà. Ha inoltre affermato che l'intenzione principale sarebbe estrarre petrolio dall'Iran, anche se ha riconosciuto che ci sono molte opzioni possibili. La dichiarazione include anche un commento su alcune persone negli Stati Uniti che si chiedono il motivo di questa scelta.

Iran, attacco alla base Usa in Arabia e anche lo Yemen inizia a sparare. Violata l'email del capo dell'Fbi "Siamo pronti". La sfida dell'Iran. Il Pentagono prepara l'operazione di terra “Potremmo impadronirci dell’isola di Kharg, forse sì, forse no. Abbiamo molte opzioni. Ad essere sinceri, la cosa che preferisco è estrarre petrolio dall’Iran, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’. Ma sono persone stupide. Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente”. Con queste parole, riportate dal “Financial Times”, Donald Trump ha rilanciato un messaggio dal forte... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Prenderemo il petrolio dell'Iran". La minaccia di Trump

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