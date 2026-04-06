Iran Trump | accordo o prenderemo il loro petrolio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in assenza di un accordo con l'Iran, si procederà con azioni militari e il sequestro del petrolio del paese. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra le due nazioni, con l'obiettivo di forzare una trattativa o di esercitare pressione sulla controparte. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle modalità di eventuali interventi.

Il presidente americano Donald Trump, in un colloquio con il corrispondente di Fox News in Israele, ha anticipato le prossime fasi del conflitto: “C’è una buona possibilità che l’accordo sarà raggiunto domani. Se l’Iran non vorrà fare un accordo, lo bombarderemo e ci approprieremo del suo petrolio“. Sempre secondo l’emittente americana, ai negoziatori iraniani sarà concessa l’immunità. Stando alla linea temporale stabilita dallo stesso Donald Trump, l’Iran dovrebbe raggiungere un accordo di qualche forma – che sia una tregua o una riapertura dello stretto di Hormuz – entro domani. “Martedì in Iran sarà il Giorno della centrale elettrica e il “Giorno del ponte, tutto in uno”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Trump: “accordo o prenderemo il loro petrolio” Leggi anche: "Prenderemo il petrolio dell'Iran". La minaccia di Trump Trump: "Dobbiamo raggiungere accordo con Iran o per loro la situazione sarà traumatica" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 13 febbraio 2026 "Dobbiamo fare un accordo, altrimenti sarà molto traumatico, molto traumatico. Attacco Iran, Trump: Lo facciamo anche per difendere amici europei Temi più discussi: Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'; Trump avverte l'Iran: Accordo subito o Kharg sarà distrutta. In fiamme petroliera a Dubai; Guerra all'Iran: colpita centrale di Bushehr, evacuato personale russo; Trump minaccia l'Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti. Tre caschi blu Unifil uccisi in Libano. Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'Mentre il presidente Donald Trump minaccia un'escalation della guerra ricordando alla leadership di Teheran, con un post su Truth, che ha ancora 48 ore per la firma di un accordo o per l'apertura ... ansa.it Guerra Iran, Trump: «Aprite Hormuz o finirete all'inferno. Credo accordo entro domani». Gli Usa recuperano il pilota dispersoGli Stati Uniti hanno recuperato anche il secondo pilota del caccia F-15 abbattuto sui cieli iraniani. Esulta Donald Trump: «Sano e salvo, una delle operazioni più audaci della ... ilmessaggero.it Guerra Iran, le ultime news in diretta | In corso una mediazione per una tregua di 45 giorni Gli aggiornamenti: https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-6-aprile-2026/ facebook Segui gli aggiornamenti sul live: ilsole24ore.com/art/iran-raid-… #MedioOriente #Iran #IlSole24Ore x.com