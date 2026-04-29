Il volto dell’ex presidente degli Stati Uniti sarà presente sui passaporti statunitensi in un’edizione speciale realizzata per celebrare il 250º anniversario della nascita del paese. La scelta riguarda un’edizione limitata dei documenti di viaggio, che presenterà l’immagine dell’ex mandatario tra i simboli ufficiali in occasione di questa ricorrenza. La stampa dell’immagine è prevista come parte delle iniziative commemorative dell’evento.

Il volto di Donald Trump sarà stampato sui passaporti Usa in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti d’America. La notizia, anticipata da Fox News, è stato confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, il quale ha spiegato che il documento “sarà il passaporto standard rilasciato dall’Ufficio Passaporti di Washington, non appena disponibile”. Il passaporto, in edizione limitata, sarà disponibile solamente per coloro che andranno a rinnovarlo in quella struttura. Il volto del presidente statunitense, e la sua firma in oro, sarà stampato sulla copertina interna insieme alla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump finisce sui passaporti Usa: il volto del presidente sarà stampato sui documenti in edizione limitata

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