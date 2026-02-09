WWE | Montez Ford fa esplodere i social il cambiamento fisico divide i fan

Montez Ford ha fatto parlare di sé sui social dopo un momento di nervosismo durante un evento NXT. L’atleta ha reagito con forza a qualcosa che non gli è piaciuto, e in pochi minuti le sue parole sono diventate virali. I fan si sono divisi: alcuni apprezzano la sua sincerità, altri criticano il suo modo di comportarsi. Intanto, il suo aspetto fisico ha acceso ulteriori discussioni tra gli appassionati di wrestling. Ford non ha aspettato un ritorno in TV, ha scelto di farsi notare subito, e il suo gesto ha scatenato

Montez Ford non aveva bisogno di un grande ritorno in TV per diventare virale è bastato un momento acceso durante un live event di NXT. Dopo l’apparizione degli Street Profits a un recente show di NXT a Nashville, un breve video di Ford ha iniziato a circolare online, spingendo immediatamente il suo nome tra le tendenze. Il motivo non è stato un finale di match o un angle a sorpresa, ma una reazione spontanea al pubblico mentre cercava di togliersi l’abbigliamento d’ingresso. Montez Ford torna virale e scatena le discussioni. Nella clip diventata virale, Ford fatica a sfilarsi la giacca sull’apron del ring, si gira verso la folla e urla la frase che ha infiammato i social: “I GOT MY WEIGHT UP” (“Sono ingrassato”). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Montez Ford fa esplodere i social, il cambiamento fisico divide i fan Approfondimenti su Montez Ford WWE WWE: Il regno lampo di Tatum Paxley fa esplodere i social “Proprio come Schumacher”. Il campione massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è stato recentemente al centro di discussioni sui social media a causa di alcune immagini condivise il 3 gennaio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Montez Ford WWE Ultime novità sul futuro degli Street Profits in WWEI Street Profits pronti a tornare sul ring mentre la WWE pianifica il loro prossimo capitolo tra voci di separazione e cambiamenti nel tag team. worldwrestling.it WWE Called Out for Botching 'Everything About' Former Tag-Team ChampsWrestling Observer’s Dave Meltzer had some harsh criticism for WWE creative when he spoke on his podcast about former tag-team champions, the Street Profits. Following WWE Raw, Meltzer argued that the ... sports.yahoo.com Abbiamo trovato il peak di Montez ford, Elimination Chamber 2023. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.