Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto l’attenzione anche a Cuba, menzionando la possibilità di prendere il controllo dell’isola. Nel suo intervento, ha scherzato sulla presenza di una portaerei statunitense a circa 100 metri dalla costa cubana, suscitando attenzione sui recenti schieramenti militari e le dichiarazioni fatte in pubblico.

Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e - con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn - ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne " prendano il controllo ". "E' originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di cui prenderemo quasi immediatamente il controllo", ha detto il presidente americano rivolgendosi a una persona tra la folla che lo ascoltava durante un evento in Florida. Nel suo intervento Trump ha collegato tutto a quanto accade in Medio Oriente. "Prima ne finiremo una, mi piacerebbe concludere il lavoro", ha affermato, riferendosi....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, dopo l'Iran tocca a Cuba? "La portaerei Lincoln a 100 metri dalla costa"

Notizie correlate

Annuncio choc di Trump: "Dopo l'Iran tocca a Cuba. É pronta da 50 anni"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha afferma che "Cuba cadrà molto presto", rinnovando la minaccia all'isola governata da un regime...

Cuba, Trump: "Forse una portaerei Usa potrebbe avvicinarsi tornando dall'Iran"Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato dicendo che la Marina degli Stati Uniti avrebbe affrontato Cuba sulla via del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump pronto a un blocco navale prolungato; Trump: Finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'.

Medio Oriente, Trump: «Dopo l’Iran prenderò il controllo di Cuba». 5mila soldati Usa lasciano la GermaniaL’Iran ha trasmesso una nuova proposta ai mediatori pachistani per porre fine alla guerra con gli Usa, ma Trump ha detto di non esserne soddisfatto: «Potremmo stare meglio senza un accordo». Intanto i ... editorialedomani.it

Trump rilancia su Cuba: La prenderò subito dopo l’Iran. Cinquemila soldati statunitensi pronti a lasciare la GermaniaTrump annuncia nuove sanzioni contro Cuba e minaccia di prenderla subito dopo l’Iran. L’Avana: Punizione collettiva per il nostro popolo. Centinaia di persone in piazza per la patria e la pace Il ... affaritaliani.it

Non si ferma l’ira di Donald Trump nei confronti degli alleati europei. E ieri il presidente è arrivato a minacciare il ritiro parziale delle truppe americane anche dall’Italia: «Potrei valutare di fare la stessa cosa che sto pensando di fare in Germania», ha detto dall - facebook.com facebook

Infatti come noto se dici “io non ti voterei mai” non stai innescando un dibattito personale. La faziosità piace ai faziosi quando sostiene la loro fazione. Vale a destra come a sinistra. Dell’obiettività importa sempre meno. E un giorno di risvegli con Trump x.com