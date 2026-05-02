Venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha fatto una battuta sostenendo che una portaerei americana potrebbe avvicinarsi a Cuba mentre torna dall’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla presenza militare o sui piani futuri. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle forze armate o del governo riguardo a questa eventuale manovra.

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato dicendo che la Marina degli Stati Uniti avrebbe affrontato Cuba sulla via del ritorno dall’ Iran. “Cuba ha dei problemi”, ha detto il capo della Casa Bianca nel suo discorso davanti al Forum Club of the Palm Beaches, un’organizzazione senza scopo di lucro. “ Al ritorno dall’Iran, manderemo una delle nostre grandi navi, forse la portaerei USS Abraham Lincoln, la più grande del mondo; la faremo arrivare, fermarsi a circa 100 metri dalla costa, e loro diranno: ‘Grazie mille. Ci arrendiamo’ ”. Trump ha ripetutamente minacciato che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere un’azione militare contro l’isola per ottenere ciò che vuole.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Trump: "Forse una portaerei Usa potrebbe avvicinarsi tornando dall'Iran"

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