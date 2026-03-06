Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Cuba cadrà molto presto, affermando che dopo l’Iran tocca all’isola, che sarebbe pronta da 50 anni. La sua dichiarazione si riferisce a una minaccia rivolta a Cuba, attualmente soggetta a un blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. La comunicazione è stata resa pubblica in un contesto di tensioni tra i due paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha afferma che "Cuba cadrà molto presto", rinnovando la minaccia all'isola governata da un regime comunista, già alle prese con un blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. "Vogliono davvero raggiungere un accordo", ha sottolineato Trump alla Cnn in un'intervista il giorno dopo aver lasciato intendere che si sarebbe rivolto a un progetto non specificato per Cuba dopo la guerra contro l'Iran. "Abbiamo un sacco di tempo, ma Cuba è pronta, dopo cinquant'anni", affermato il Capo della Casa Bianca spiegando che il Segretario di Stato Marco Rubio sarà il suo uomo di punta su Cuba. Visto che è figlio di immigrati cubani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Annuncio choc di Trump: "Dopo l'Iran tocca a Cuba. É pronta da 50 anni"

"A chi tocca dopo il Venezuela". L'annuncio di Donald Trump, quali sono i paesi minacciati

Trump apre un nuovo fronte: dopo l'Iran nel mirino anche Cuba

