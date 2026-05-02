Trump | Alzerò i dazi al 25% su auto provenienti dall’Unione europea

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che aumenterà le tariffe doganali sui veicoli e sui camion importati dall’Unione Europea, portandole al 25 per cento. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico e riguarda specificamente i prodotti automobilistici. La misura sarà implementata nei prossimi mesi, secondo quanto annunciato ufficialmente.

Trump annuncia un inasprimento delle tariffe doganali su veicoli e camion provenienti dall’Unione Europea, portandole al 25%. La misura, spiega il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth, scatterà la prossima settimana. “Ho il piacere di comunicare che, dato che l’UE non sta onorando l’intesa commerciale che avevamo definito insieme, la settimana prossima alzerò al 25% i dazi su auto e mezzi pesanti in arrivo dall’Unione Europea”, scrive il presidente Usa. Trump chiarisce che il provvedimento non riguarderà i veicoli assemblati sul suolo americano: “Resta inteso e condiviso che nessun dazio verrà applicato a vetture e camion realizzati in fabbriche situate negli Stati Uniti”.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Trump: “Alzerò i dazi al 25% su auto provenienti dall’Unione europea” TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia Notizie correlate Trump, bacchettata all'Europa: "Dazi al 25% su auto e camion"“Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente... Leggi anche: Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo» Contenuti di approfondimento Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente conco ... ansa.it Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio: L’Ue non ha rispettato l'accordo. L’Europarlamento: Inaccettabile, risponderemoL’annuncio sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi ... quotidiano.net