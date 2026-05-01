Il presidente ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 25% su auto e camion provenienti dall’Unione Europea. La decisione è stata comunicata dopo che l’UE non ha risposto alle richieste di modificare alcune politiche commerciali. La misura dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni, secondo le dichiarazioni ufficiali. Questa mossa si inserisce in un confronto più ampio tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sulle tariffe e le pratiche commerciali.

“Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l' Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione europea per le auto e i camion che entrano negli Stati Uniti”: il presidente Usa Donald Trump lo ha annunciato sul suo social Truth. Aggiungendo: “Il dazio sarà aumentato al 25% ”. Il capo della Casa Bianca ha assicurato anche che "è pienamente inteso e concordato che, se produrranno auto e camion negli stabilimenti statunitensi, non ci sarà ALCUN DAZIO. Molti stabilimenti automobilistici e di camion sono attualmente in costruzione, con oltre 100 miliardi di dollari investiti, un RECORD nella storia della produzione di auto e camion.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, bacchettata all'Europa: "Dazi al 25% su auto e camion"

Trump vuole l'Europa a tutti i costi

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