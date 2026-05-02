"Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba. Lo ha detto Donald Trump, con ironia ma con una suggestione che sembra più concreta dopo l'arresto di Maduro in Venezuela, nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente. Intanto Trump ha alzato i dazi per le auto europee al 25%. "In considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. La battuta su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"

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