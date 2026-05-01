A partire dalla prossima settimana, le tariffe sulle auto provenienti dall’Europa negli Stati Uniti saliranno al 25 per cento, secondo quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti. La decisione arriva in risposta a quanto dichiarato, ovvero che l’Unione Europea non ha rispettato un accordo precedente. La misura riguarda veicoli importati e si inserisce in una serie di politiche commerciali adottate recentemente dal governo americano.

Roma, 1 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%”, ha detto il tycoon sul suo social Truth. Trump quindi ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. "È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dalla prossima settimana: “L’Ue non ha rispettato l'accordo”

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