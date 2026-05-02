Trump aggira il Congresso per autorizzare la guerra in Iran | Ostilità finite E minaccia Cuba | Portaerei pronte allo scalo- La diretta

In un momento di tensione crescente, il presidente ha annunciato di aver aggirato il Congresso per autorizzare un intervento militare in Iran, dichiarando che le ostilità sono finite. Contestualmente, ha minacciato Cuba con l'invio di portaerei pronte a intervenire. Questa notizia si inserisce nel 63º giorno di una guerra che coinvolge gli Stati Uniti, Israele e Iran, con i democratici che hanno espresso opposizione alle decisioni prese.

Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità con Teheran sono da considerarsi «terminate», mossa che gli permetterebbe di procedere senza una specifica autorizzazione del Congresso. Il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, ha duramente attaccato la Casa Bianca definendo il conflitto «illegale» e accusando i repubblicani di complicità. Sul fronte diplomatico, nonostante una nuova proposta negoziale inviata dall’Iran tramite mediatori pakistani, Trump ha frenato gli entusiasmi: pur confermando trattative telefoniche in corso, si è detto «non soddisfatto» dei termini attuali.🔗 Leggi su Open.online

Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia

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