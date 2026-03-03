L’Iran minaccia l’Europa | State fuori dalla guerra Macron invia la portaerei De Gaulle In fiamme il consolato Usa a Dubai – La diretta

L’Iran ha avvisato l’Europa di non intervenire nella guerra, mentre la Francia ha inviato la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo. Nel frattempo, il consolato americano a Dubai è stato colpito da droni iraniani, che hanno anche preso di mira le ambasciate statunitensi a Riad e Dubai. La tensione tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a crescere nel quarto giorno di conflitto.

Cresce la tensione nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran. Teheran prende di mira le sedi diplomatiche Usa nel Golfo: le ambasciate statunitense a Riad e Dubai sono stete colpite da droni iraniani. Evacuate, invece, quelle in Iraq, Bahrein, Giordania e Kuwait. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata. «La difesa aerea, la Marina e la leadership iraniana sono spariti», ha detto il leader americano durante un bilaterale con il cancelliere tedesco Merz. Nel frattempo, l’esercito di Israele è entrato in Libano, mentre l’Iran vuole accelerare sulla successione di Khamenei. 🔗 Leggi su Open.online

L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmattino.it

Crisi Medio Oriente, l’Iran minaccia l’Europa: scatta l’allerta militare e i Paesi si mobilitanoAragchi avverte: qualsiasi azione militare europea sarà considerata atto di guerra. Europa mobilita difese e missili ... tg.la7.it

MEDIO ORIENTE | L'Europa blinda Cipro ma resta cauta. L'Iran minaccia: "Non vi immischiate". Londra abbatte droni in Giordania e Iraq, Macron invia la portaerei De Gaulle #ANSA x.com

#Trump minaccia di interrompere gli scambi commerciali con la #Spagna, il cui governo di sinistra si è rifiutato di consentire agli aerei Usa di utilizzare le sue basi per attaccare l' #Iran e si è opposto all'aumento dei finanziamenti per la difesa nell'ambito della - facebook.com facebook