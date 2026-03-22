Il regime iraniano ha risposto alle minacce di Trump di colpire le centrali elettriche, affermando che in caso di attacco tutta la regione rimarrebbe al buio. I pasdaran hanno inoltre presentato sei condizioni per cessare le ostilità, senza mostrare segni di indebolimento di fronte alle recenti dichiarazioni statunitensi. La tensione tra le parti resta alta.

TEHERAN – Non è stato scosso, il regime iraniano, dalla minaccia di Trump di colpire le centrali elettriche. E’ stato risposto che, in quel caso, tutta la regione rimarrebbe al buio. Ma subito dopo, una nota attribuita ai pasdaran, fa sapere che l’Iran, come Paese che si ritiene comunque vincitore, ha posto sei condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti e Israele. Ed ecco il pacchetto, pesantissimo per Usa e Israele: 1) la garanzia che il conflitto non si ripeta; 2) la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione; 3) il pagamento di un risarcimento all’Iran; 4) la fine della guerra contro tutti i gruppi regionali affiliati all’Iran; 5) l’attuazione di un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz; 6) il perseguimento penale e l’estradizione degli operatori dei media anti-iraniani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Trump minaccia le centrali elettriche. I pasdaran replicano ponendo 6 condizioni per cessare le ostilità

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