Una donna di 48 anni, residente nell’Appennino reggiano, ha subito una truffa online legata a un falso incontro con il cantante Achille Lauro, perdendo circa 10mila euro. La vicenda si è conclusa con un intervento del cantante sui social, che ha deciso di regalare un momento di gioia alla fan, creando un finale inaspettato alla triste vicenda.

Una donna di 48 anni residente nell’Appennino reggiano, fan di Achille Lauro, è stata raggirata con una truffa legata al suo idolo, perdendo molto soldi, ma la storia è arrivata al cantante, che è intervenuto sui social e le ha regalato un lieto fine memorabile. La donna seguiva con dedizione i canali social dedicati al suo idolo. Così, dopo aver fatto domande pubbliche sulle possibilità di conoscere l’artista, è stata contattata su TikTok da un presunto membro dello staff di Achille Lauro che, giorno dopo giorno, ha iniziato a circuirla attraverso messaggi diventati sempre più frequenti, prima sulla piattaforma e poi su WhatsApp, dove utilizzava un numero straniero.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Truffata per incontrare Achille Lauro, perde 10mila euro: il gesto del cantante sorprende tutti

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