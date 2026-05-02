Finto dipendente Inps truffa un’anziana a Terracina | un arresto a Secondigliano

A Secondigliano, quartiere di Napoli, sono stati arrestati i carabinieri in esecuzione di un provvedimento nei confronti di un uomo accusato di aver truffato un’anziana a Terracina. Secondo le indagini, l’arrestato si era spacciato per un dipendente dell’Inps e aveva approfittato della vittima, riuscendo a ottenere denaro. La vicenda si è verificata nel contesto di un caso di truffa ai danni di una persona anziana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel quartiere Secondigliano, a Napoli, i carabinieri della Stazione di Terracina, con la collaborazione di quelli dell’Arma locale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale del capoluogo pontino su richiesta della locale procura, nei confronti di un uomo di 60 anni, accusato di truffa aggravata. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia di un’anziana residente a Terracina, che lo scorso febbraio era stata raggiunta a casa da un sedicente funzionario dell’Inps con il pretesto di dover consegnare una raccomandata. Con artifici e raggiri, l’uomo aveva indotto la vittima a consegnare la somma di 1000 euro in contanti, asserendo che fosse necessario per perfezionare la consegna di un assegno dell’Inps.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finto dipendente Inps truffa un’anziana a Terracina: un arresto a Secondigliano Notizie correlate Truffa del finto incidente contro un'anziana, poi fuga con inseguimento: due uomini in arrestoAlla vittima sarebbe stato chiesto di pagare in contanti per la riparazione di un incidente mai avvenuto. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: FINTO DIPENDENTE INPS TRUFFA ANZIANA A TERRACINA E SI FA DARE 1000 EURO: CHIESTO L'ARRESTO; Finto invalido per farsi dare la pensione della vedova: scatta l'assoluzione per insufficienza di prove. Finto dipendente Inps truffa un'anziana a Terracina, arrestatoNel quartiere Secondigliano, a Napoli, i carabinieri della Stazione di Terracina, con la collaborazione di quelli dell'Arma locale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa ... ansa.it A Terracina anziana truffata da finto funzionario Inps: arrestato a Napoli un 60enneTERRACINA – E’ accusato di aver truffato un’anziana a Terracina, è stato arrestato nelle scorse ore dai militari della Stazione Carabinieri di Terracina nel quartiere di Secondigliano a Napoli, un 60 ... radioluna.it Tirocinio finto: quali sono i rischi per l'azienda Usare uno stagista come dipendente è un illecito grave. Dalla riqualificazione del rapporto con ... - facebook.com facebook