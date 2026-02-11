Truffa un' anziana fingendosi maresciallo della guardia di finanza a Noceto vicino Parma arrestato 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Noceto, vicino a Parma, per aver truffato una donna di 95 anni. Si era presentato come un maresciallo della guardia di finanza e le aveva sottratto soldi e gioielli. La vittima si è accorta della truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno subito arrestato il ragazzo.

Un arresto con restituzione di denaro e preziosi: questo il bilancio di un'operazione dei Carabinieri di Noceto contro i raggiri ai danni di anziani. Un giovane di 18 anni, residente in Campania, è stato fermato dopo una fuga nei campi, accusato di furto e truffa ai danni di una donna di 95 anni. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata del 7 febbraio a Noceto, dove il ragazzo si è finto finanziere per derubare la vittima di risparmi e gioielli di famiglia. Anziana truffata a Noceto, Parma L'inseguimento e l'arresto La refurtiva e il sequestro La ricostruzione della truffa L'intervento della figlia e la chiusura delle indagini Anziana truffata a Noceto, Parma L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai raggiri contro le fasce deboli della popolazione.

