Un concerto ha reso omaggio al Friuli e ai suoi 40 anni dal terremoto. Il legame con la regione, nato circa mezzo secolo fa in seguito a un evento sismico, si è consolidato nel tempo attraverso iniziative di solidarietà e collaborazione. L'occasione ha visto una dedica speciale, sottolineando il rapporto duraturo tra le persone coinvolte e il territorio. La serata ha celebrato anche i momenti di impegno condiviso nel corso degli anni.

Il legame, profondo e ininterrotto, è nato mezzo secolo fa, da un evento drammatico ma anche da una storia di impegno e solidarietà, che ha dato vita a una lunga e intensa amicizia. Ora a ricordare tutto questo sarà un concerto, una serata in cui la musica celebrerà una terra, una cultura e la memoria, ripercorrendo il filo di emozioni e pensieri che da allora connettono Lissone con il Friuli. è l’iniziativa che si terrà domani alle 21 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà: qui l’ensemble di Consonanza Musicale diretto da Marcello Rosa sarà protagonista del “ Concerto di Primavera - In ricordo del terremoto del Friuli 1976-2026 “. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il legame col Friuli in un concerto. Una dedica a 40 anni dal terremoto

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