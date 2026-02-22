Quanti soldi di premi pagherà il Coni per gli ori argenti e bronzi alle Olimpiadi? Esborso milionario E le prove a squadre…

Il Coni verserà milioni di euro in premi per le medaglie vinte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causa il successo degli atleti italiani. La conquista di trenta medaglie, tra cui dieci ori, ha portato a un esborso significativo da parte dell’organizzazione sportiva nazionale. Tra le vittorie più rilevanti ci sono state quelle di Francesca Lollobrigida e Federica Brignone, che hanno portato a casa medaglie d’oro. La distribuzione dei premi dipenderà dai risultati conseguiti nelle varie discipline.

L’Italia ha conquistato trenta medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dieci ori (Francesca Lollobrigida sui 3000 e 5000 metri di speed skating; Federica Brignone nel superG e in gigante; VoetterOberhofer e RiederKainzwaldner nei doppi di slittino; staffetta mista di short track; Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon; team pursuit di speed skating; Simone Deromedis nello skicross), sei argenti e quattordici bronzi. Il Bel Paese ha concluso al quarto posto nel medagliere alle spalle della dominatrice Norvegia, degli USA e dei Paesi Bassi, che hanno sopravanzato gli azzurri soltanto in virtù di un argento in più (e conquistando medaglie soltanto in due sport, ovvero short track e speed skating, contro i dieci della nostra Nazionale). 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano Cortina, la festa azzurra continua: 6 ori, 3 argenti, 8 bronzi. Fontana è nella storia con 13 medaglie in 6 OlimpiadiMilano Cortina, la festa azzurra continua: gli atleti italiani hanno conquistato 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi nelle ultime settimane, portando il totale delle medaglie a 27.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda con un oro, due argenti e tre bronzi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni e l’Italia si piazza subito al secondo posto nel medagliere.

