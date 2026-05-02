Trieste la Family Run del Sap per le vittime della criminalità

A Trieste si svolge una corsa chiamata Family Run del Sap, dedicata alle vittime della criminalità. L’evento si tiene nell’area dell’ex Bavisela, un luogo simbolico per la città. Due agenti, coinvolti in un tragico episodio, vengono ricordati durante la manifestazione. La corsa coinvolge famiglie e cittadini, offrendo un momento di commemorazione e solidarietà. L’iniziativa ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità.

? Cosa scoprirai Chi sono i due agenti ricordati per il tragico episodio triestino?. Perché la corsa si svolge proprio nell'ex Bavisela?. Dove si sposterà la commemorazione dopo l'evento di Trieste?. Come arriveranno i ciclisti tedofori all'Altare della Patria a Roma?.? In Breve Corsa nell'ex Bavisela per ricordare gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.. Commemorazioni proseguiranno il 6 maggio a Peteano e il 14 maggio a Udine.. Il percorso culminerà il 18 maggio a Pordenone con i ciclisti tedofori.. I simboli del lutto raggiungeranno l'Altare della Patria a Roma il 21 maggio.. Domani, 3 maggio 2026, gli agenti del Sindacato autonomo di polizia correranno la Family run a Trieste per onorare le vittime della criminalità durante il Memorial day.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, la Family Run del Sap per le vittime della criminalità Notizie correlate Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People. Rimini Marathon 2026: tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti, Ten Miles, Family Run e Kids RunIn occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trieste Spring Run, il weekend della Bavisela tra 42k, 21K e Family Run!; Trieste va di corsa: domenica 3 maggio la Spring Run nel cuore della città; Trieste Spring Run 2026, la Bavisela festeggia 30 anni. Torna la classica maratona; Bavisela Family Run, fermate straordinarie dei treni regionali. Trieste Spring Run, domani 2mila bambini di corsa in Piazza Unità. Family Run verso i 4mila iscrittiGiovedì 30 aprile la Trieste Spring Run entra nel vivo con la Trieste Spring Young, la corsa dei bambini in piazza Unità d’Italia dalle 8.30 in poi. Nel pomeriggio, alle 15, è atteso il taglio del nas ... triestecafe.it Mujalonga sul Mar, vincono Kokalj e Mo?nik: oltre 3mila alla Family RunLa 23ª edizione si è corsa tra Muggia e Lazzaretto. La gara apre il percorso verso la Trieste 42K del 3 maggio. nordest24.it ATTENZIONE – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ Domenica 3 maggio, in occasione della Trieste Spring Run e Bavisela Family Run, la Strada Costiera sarà chiusa al traffico dalle 06:00 alle 17:00. Il Castello di Miramare NON sarà raggiungibile in auto o - facebook.com facebook