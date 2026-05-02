A Tricase, nel Salento, un uomo di 33 anni ha ucciso il fratello durante una lite familiare. Dopo il fatto, ha chiamato la madre in Bangladesh e le ha mostrato il corpo. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il responsabile. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità, che stanno ricostruendo gli eventi e le motivazioni dietro l'omicidio.

Una lite familiare si è trasformata in tragedia a Tricase, nel Salento. Un uomo di 33 anni, di origine bengalese, ha ucciso a coltellate il fratello di 29 anni al termine di un violento litigio, per poi compiere un gesto sconvolgente: ha videochiamato la madre, che si trova in Bangladesh, confessando l’omicidio e mostrando l’arma del delitto accanto al corpo ormai senza vita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la discussione tra i due fratelli sarebbe degenerata rapidamente all’interno dell’ambiente in cui entrambi lavoravano come banconisti in un bar della zona di Tricase Porto. Nessuno, stando alle prime testimonianze raccolte, aveva mai segnalato particolari tensioni o problemi tra i due nella vita quotidiana della cittadina.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tricase, uccide il fratello dopo una lite e chiama la madre in Bangladesh: “Guardalo qui”

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