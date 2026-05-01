Uccide il fratello a Tricase poi avvia videochiamata a mostra il cadavere alla famiglia in Bangladesh

Un uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello, di 28 anni. Dopo aver commesso il delitto, avrebbe avviato una videochiamata per mostrare il cadavere alla famiglia in Bangladesh. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto a seguito delle indagini avviate immediatamente dopo il ritrovamento del corpo. L'indagato è stato condotto in caserma per gli approfondimenti del caso.

Sheikh Md Humaun è stato arrestato ieri dai carabinieri per l'omicidio volontario del fratello 28enne. Entrambi lavoravano in un bar di Tricase. Nella chiamata ai parenti ha mostrato il coltello e il corpo a terra, e poi ha confessato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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