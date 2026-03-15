Nella notte tra sabato e domenica, in via Sant'Anna a Rosà, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini. Uno dei feriti versa in condizioni gravissime. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La polizia sta raccogliendo le prime informazioni sull’accaduto.

ROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ferite. Coinvolti anche due bambini che viaggiavano con i genitori. I soccorsi Il violento impatto è avvenuto all'1. Sulle due vetture viaggiavano, rispettivamente, due giovani e una famiglia di quattro persone, composta da genitori e due bambini. Nell'urto un ragazzo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, da cui l'hanno estratto i vigili del fuoco con cesoie e divaricatori dopo che i sanitari l'avevano immobilizzato: è in condizioni gravi. In totale in cinque sono stati trasferiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti, uno è gravissimo. Coinvolti anche due bambini

Articoli correlati

Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti. Coinvolti anche due bambiniROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque...

Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto e bus Gtt con pedoni coinvolti: cinque feriti, tra cui due bambini

Una selezione di notizie su Incidente tra due auto nella notte...

Temi più discussi: Violento scontro all'uscita dell'autostrada tra due auto: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anni; Incidente a Roma tra un'auto e un furgone: un morto. I rilievi; Incidente tra due auto davanti al cimitero, a bordo anche un neonato; Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomo.

Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti. Coinvolti anche due bambiniROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ... ilgazzettino.it

Rosà, scontro nella notte tra due auto: cinque feriti non graviCoinvolte sei persone, tra cui due bambini. I Vigili del fuoco hanno estratto un giovane rimasto incastrato nell’abitacolo ... rainews.it

Le autorità locali parlano di un "piccolo incidente" senza feriti nel quartiere di Al-Badaa facebook

No a guerra, referendum e governo Sfilano in 10.000 ma nessun incidente @corriereroma x.com