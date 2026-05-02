Treviso torna QPido | diritti LGBTQIA+ e solidarietà in programma

? Cosa scoprirai Come influenzerà il torneo di biliardino la solidarietà locale?. Chi sono i genitori che racconteranno il percorso dei figli transgender?. Dove si terrà la veglia per superare l'omobilesbotransfobia?. Come cambierà il volto di Treviso con questa nuova rete culturale?.? In Breve Torneo di biliardino il 10 maggio presso la pizzeria Zeus per Il Filo di Simo.. Presentazione libro di Roberta Rosin e Valentina Cincotto il 12 maggio alla libreria Canova.. Veglia contro l'omobilesbotransfobia il 13 maggio presso la Chiesa Santa Maria del Sile.. Serata musicale NightInLove a Roncade il 15 maggio e fumetti il 16 maggio.. Dal 10 al 17 maggio 2026 si terrà a Treviso l’ottava edizione di Q.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, torna Q.Pido: diritti LGBTQIA+ e solidarietà in programma

Notizie correlate

Pride di Sanremo: il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globaleL’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando nel cuore della manifestazione...

Annunciata la terza edizione del Modena Pride, a giugno in piazza per i diritti LGBTQIA+"Piena autodeterminazione di genere, individuale e collettiva, la disponibilità di una sanità realmente inclusiva e la fruibilità di percorsi di...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Q.Pido Treviso Equality Festival torna dal 10 al 17 maggio.

Q.Pido Treviso Equality Festival torna dal 10 al 17 maggioTREVISO – Una settimana di incontri, presentazioni, musica, spettacoli e momenti di riflessione in vista della Giornata mondiale contro l’omo-bi-transfobia del 17 maggio. Dal 10 al 17 maggio 2026 torn ... nordest24.it

Q.Pido – Treviso Equality Festival 2026In vista della Giornata Mondiale contro l’omo-bi-transfobia del 17 maggio, si rinnova l’appuntamento con l’ottava edizione di Q.Pido – Treviso Equality Festival, manifestazione dedicata alla promozi ... trevisotoday.it