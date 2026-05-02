A Trevi è stato arrestato un uomo di 53 anni accusato di aver tentato di rapinare una tabaccheria. L’individuo, noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato dopo un’attenta attività investigativa. Durante l’intervento, è stato trovato in possesso di una chiave svita bulloni, che avrebbe usato come strumento per entrare nel negozio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi nella zona.

Fermato un 53enne italiano, proveniente da fuori regione, per tentata rapina aggravata in una tabaccheria di Trevi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato bloccato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato, al termine di una complessa attività investigativa scaturita dai recenti episodi di rapina che hanno colpito il territorio di Foligno e dintorni. Operazione coordinata tra Foligno e Perugia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un servizio di polizia giudiziaria prolungato e mirato. L’attività ha coinvolto sia il Commissariato di Foligno sia la Squadra Mobile di Perugia, estendendosi anche ai comuni limitrofi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trevi, serie di rapine nei negozi: arrestato 53enne, agiva con una chiave svita bulloni

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