Rapine in serie colto sul fatto un 53enne durante l' assalto in una tabaccheria

Un uomo di 53 anni, proveniente da fuori regione e con numerosi precedenti tra cui rapine in negozi, è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di mettere a segno un furto in una tabaccheria. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto durante l'azione, impedendo che l'episodio si concretizzasse. L'uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di tentata rapina aggravata.

È stato arrestato in flagranza di reato un 53enne italiano – proveniente da fuori regione e gravato da numerosi precedenti, anche per rapine all’interno di esercizi commerciali – come responsabile del reato di tentata rapina aggravata. L’arresto è stato possibile grazie a una collaborazione tra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Rapina nella tabaccheria alla Barca: arrestati due rapinatori, traditi dai vestiti Notizie correlate Leggi anche: Colto da un malore durante un'escursione: morto un 53enne Assalto a un furgone davanti a una tabaccheria a Corno Giovine, rubate sigarette per migliaia di euroLodi, 3 marzo 2026 – Un'azione fulminea, studiata nei dettagli e un bottino da migliaia di euro.