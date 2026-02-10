furti e rapine violente nei negozi di abbigliamento e sugli autobus a roma nove persone arrestate

Nove persone sono state arrestate a Roma dopo una serie di furti e rapine che hanno coinvolto autobus, negozi e bar nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto. Gli agenti hanno messo le manette dopo settimane di indagini, riuscendo a fermare i responsabili delle aggressioni violente che hanno spaventato cittadini e commercianti. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire maggiore sicurezza nelle zone più colpite.

9 arresti, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato nelle ultime ore a Roma, dove ladri e rapinatori sono stati fermati per aver colpito autobus, bar e negozi in diversi quartieri della città. Gli interventi sono stati effettuati nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto, a seguito di azioni studiate e coordinate dalle forze dell’ordine. L’operazione in diversi quartieri di Roma Le attività investigative hanno permesso di individuare e arrestare 9 persone responsabili di furti e rapine in strada e all’interno di esercizi pubblici. Gli arresti sono avvenuti in diversi quadranti della città, a testimonianza di una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Roma, i carabinieri hanno arrestato due persone coinvolte in furti su autobus e in metropolitana.

