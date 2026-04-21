Modena Film Festival vince il film argentino Simón della Montagna
Volerà in Argentina il premio assegnato dalla giuria tecnica in occasione della prima edizione del Modena Film Festival. Dall’altra parte dell’oceano a riceverlo ci sarà Federico Luis, regista del film Simón della Montagna. A conferma dell’elevata qualità delle pellicole selezionate, i giurati -.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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