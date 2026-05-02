Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano in Abruzzo con 125 passeggeri guasto alla linea elettrica

Un treno ad alta velocità si è fermato a Montesilvano, in Abruzzo, a causa di un guasto alla linea elettrica. A bordo ci sono circa 125 passeggeri. La circolazione dei treni, tra cui quelli regionali, Intercity e Frecciarossa, è stata sospesa e si sono verificati ritardi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione.

Nella serata di venerdì 1° maggio la circolazione ferroviaria è stata bloccata e sospesa sulla linea adriatica in Abruzzo. Un treno Frecciarossa con a bordo 125 persone è rimasto bloccato a Montesilvano, in provincia di Pescara, a causa di un guasto alla linea elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i passeggeri sono risultati tutti in buone condizioni di salute. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato una serie di ritardi e sono stati sospese diverse corse ad alta percorrenza da Nord a Sud. Cosa è successo al treno bloccato sulla linea adriatica Passeggeri rimasti chiusi nel treno per ore Circolazione ancora...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano in Abruzzo con 125 passeggeri, guasto alla linea elettrica Notizie correlate Guasto alla linea elettrica: 125 passeggeri fermi a Montesilvano? Cosa sapere Guasto ai cavi elettrici blocca un Frecciarossa con 125 passeggeri a Montesilvano venerdì 1° maggio. Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano, 125 passeggeri bloccati a bordoAGI - I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in un intervento sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, per un treno Frecciarossa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano, 125 passeggeri bloccati a bordo; Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e Pescara; Guasto in Abruzzo, treni fermi e linea adriatica interrotta; Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri a bordo in Abruzzo: coinvolti altri 5 treni. Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano in Abruzzo con 125 passeggeri, guasto alla linea elettricaNella sera del 1° maggio un treno Frecciarossa è rimasto bloccato a Montesilvano per un guasto alla linea elettrica. Bloccati 125 passeggeri a bordo ... virgilio.it Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e PescaraLeggi su Sky TG24 l'articolo Abruzzo, circolazione treni sospesa per guasto, Frecciarossa con 125 a bordo bloccato ... tg24.sky.it CONTINUA L'ODISSEA DEI FRECCIAROSSA,TRENI BLOCCATI TRA GIULIANOVA E PESCARA Abruzzo, tre treni Freccia e due Intercity bloccati sulla linea ferroviaria adriatica per guasto Dopo che un treno ha tranciato i cavi elettrici a Montesilvano, si è verifi - facebook.com facebook Ponte 1° maggio 2026: 6,5 milioni in treno, Trenitalia potenzia Frecciarossa e InterCity x.com