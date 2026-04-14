Un guasto sulla linea ferroviaria tra Roma e Napoli ha provocato ritardi superiori alle due ore, interessando anche alcune tratte in Puglia. La circolazione dei treni rimane molto rallentata nei pressi di Napoli a causa di un problema tecnico causato da un fornitore esterno, come comunicato da Trenitalia alle ore 10:00. L'intera rete ferroviaria è in tilt dall'alba, coinvolgendo diversi treni in diverse regioni.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 10:00 La circolazione permane fortemente rallentata nei pressi di Napoli per un inconveniente tecnico alla linea causato dal fornitore esterno. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: • FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Treni: guasto in un tratto della linea Roma-Napoli, i ritardi fino a oltre due ore riguardano anche la Puglia Ferrovia in tilt dall'alba ELENCO TRENI COINVOLTI

Guasto sulla linea alta velocità Napoli-Roma, cancellazioni e ritardi fino a due ore. Ecco i treni coinvoltiRitardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma.

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.

Alta velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 170 minuti e cancellazioni |Cosa è successo x.com

Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minuti. Disagi per viaggiatori e pendolari https://gazzettadelsud.it/p=2196621 - facebook.com facebook