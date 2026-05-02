La circolazione dei treni sulla linea adriatica tra Giulianova e Pescara è sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica. Questa situazione sta causando ritardi e disagi sui collegamenti verso Lecce e Bari, con molte corse che vengono cancellate o riprogrammate. Le autorità stanno intervenendo per risolvere il problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Giulianova e Pescara è attualmente bloccata a causa di un guasto alla linea elettrica. L'inconveniente tecnico si è verificato nei pressi della stazione di Montesilvano, causando disagi a diversi convogli. Sulla tratta sono fermi il Frecciarossa Venezia-Lecce, il Frecciarossa Milano-Bari e l'Intercity Bolzano-Bari, tra gli altri. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi", si legge sul sito di Trenitalia, che avverte i passeggeri dei possibili disagi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per gestire l'emergenza e lavorare alla risoluzione del problema.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Treni in ritardo sulla linea adriatica: disagi verso Lecce e Bari

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