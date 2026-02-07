Incendio a ridosso dei binari disagi sulla linea adriatica | ritardi e cancellazioni nei treni da e per Bari

Un incendio vicino ai binari ha causato disagi sulla linea ferroviaria adriatica. Molti treni da e per Bari hanno subito ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. La situazione resta critica e i passeggeri devono fare i conti con i ritardi.

Pesanti disagi si registrano oggi sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza da Bari, interessati da ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. In particolare, sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro. Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per Bari. Ripercussioni a catena dopo l'incendio doloso, vicino Pesaro, di una cabina per la movimentazione di uno scambio. Limitazioni di percorso e bus sostitutivi anche per convogli in arrivo e in partenza.

