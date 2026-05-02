Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo ritardi di oltre 6 ore

Nella giornata di oggi, diversi treni sulla linea adriatica in Abruzzo hanno subito ritardi significativi, con alcuni che hanno accumulato oltre sei ore di ritardo. I convogli coinvolti includono treni ad alta velocità, Intercity e regionali, che hanno registrato ritardi fino a 400 minuti. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata interrotta temporaneamente a causa di problemi tecnici o di altra natura, causando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.