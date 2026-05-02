Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo ritardi di oltre 6 ore
Nella giornata di oggi, diversi treni sulla linea adriatica in Abruzzo hanno subito ritardi significativi, con alcuni che hanno accumulato oltre sei ore di ritardo. I convogli coinvolti includono treni ad alta velocità, Intercity e regionali, che hanno registrato ritardi fino a 400 minuti. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata interrotta temporaneamente a causa di problemi tecnici o di altra natura, causando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.
Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. «La circolazione è ancora rallentata», si legge sul sito di Trenitalia. Direttamente coinvolti e oggetto di variazione i treni Frecciarossa Pescara-Milano e Bari-Milano, l’Intercity Bari-Milano e l’Intercity Notte Lecce-Torino.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA x.com