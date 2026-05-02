Treni bloccati sulla ferrovia adriatica in Abruzzo | ritardi di oltre 6 ore

Nella giornata di oggi, i treni sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo hanno subito gravi rallentamenti a causa di un guasto alla linea elettrica nelle vicinanze della stazione di Montesilvano, nel Pescarese. La situazione ha provocato il blocco dei convogli e ritardi che superano le sei ore. I passeggeri sono stati costretti ad attendere a lungo in stazione o a trovare alternative di viaggio.

Ore complicate sulla linea ferroviaria adriatica, a causa di un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Montesilvano, nel Pescarese. I disagi hanno riguardato soprattutto la tratta abruzzese, tra Pescara e Giulianova, in provincia di Teramo, ma le ripercussioni hanno riguardato tutto il traffico della zona. Treni ad alta velocità, intercity e regionali hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 400 minuti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni bloccati sulla ferrovia adriatica in Abruzzo: ritardi di oltre 6 ore Notizie correlate Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo, ritardi di oltre 6 oreAncora disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo: ritardi di oltre 6 oreRitardi di oltre sei ore: persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Treni bloccati sulla ferrovia adriatica in Abruzzo: ritardi di oltre 6 ore; Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e Pescara; Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo, problemi a linea elettrica; Investito sui binari tra Rovigo e Stanghella: ferrovia bloccata. Caos sulla Ferrovia Adriatica: 200 passeggeri bloccati a GiulianovaUn guasto alla linea elettrica a Montesilvano paralizza la dorsale abruzzese. A Giulianova 200 passeggeri assistiti nella notte dalla Protezione Civile: il sindaco Costantini ringrazia i volontari. emmelle.it Treni bloccati sulla ferrovia adriatica in Abruzzo, ritardi di oltre 6 oreAncora disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. (ANSA) ... ansa.it Su attivazione della SOR e della Prefettura, nella tarda serata di ieri, i nostri volontari sono intervenuti a supporto dei viaggiatori di alcuni treni bloccati presso la stazione di Giulianova... l'attività si è protratta durante la notte, quando, ormai quasi all'alba, la situ - facebook.com facebook Treni bloccati su Adriatica per guasto elettrico: ritardi di 6 ore #treni x.com