Tragedia sui binari trovato il corpo di un uomo | treni bloccati per ore sulla linea Adriatica

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i treni sono rimasti fermi per ore sulla linea Adriatica dopo che è stato trovato il corpo di un uomo sui binari. La scoperta ha causato disagi e ritardi, lasciando increduli i passeggeri e mettendo in crisi il servizio ferroviario nella zona. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Fermo, 12 febbraio 2026 – Un risveglio tragico per la comunità del Fermano e una notte difficile per la viabilità ferroviaria lungo la linea adriatica. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sui binari nel territorio comunale di Altidona, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza e il blocco dei convogli. Il ritrovamento del cadavere sui binari. La tragedia si è consumata nel cuore della notte. L'allarme è scattato intorno alle 2.40, quando è stata segnalata la presenza di una persona investita da un convoglio in transito all'altezza del chilometro 268 della linea ferroviaria Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tragedia sui binari trovato il corpo di un uomo treni bloccati per ore sulla linea adriatica

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea Adriatica

Approfondimenti su Fermo Linea Adriatica

Tragedia sui binari: trovato il corpo senza vita di un uomo

Questa mattina sui binari nel Fermano un uomo di 70 anni è stato investito da un treno e ha perso la vita.

Proteste per le Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari sulla linea Adriatica. Meloni: "Nemici dell'Italia"

Proteste e danneggiamenti sulla linea Adriatica: alcuni cavi sono stati tranciati e sui binari è stato trovato un ordigno rudimentale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fermo Linea Adriatica

Argomenti discussi: ?? Tragedia sui binari ad Abbadia Lariana: anziano trovato morto lungo la ferrovia; Altidona, tragedia sui binari: trovato morto un uomo di 70 anni. Ritardi sui treni della linea Adriatica; San Donato, trovato senza vita lungo i binari; Trovato un cadavere sui binari, blocco temporaneo dei treni nel Fermano.

tragedia sui binari trovatoAltidona, tragedia sui binari: trovato morto un uomo di 70 anni. Ritardi sui treni della linea AdriaticaALTIDONA - Tragedia sui binari della Linea Adriatica : trovato morto un uomo di 70 anni. Ritardi sui treni. Il tragico ritrovamento è stato ... msn.com

tragedia sui binari trovatoTrovato un cadavere sui binari, blocco temporaneo dei treni nel FermanoTragedia sui binari nelle Marche. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni, infatti, è stato trovato nella notte lungo la linea ferroviaria adriatica, al chilometro 268, in territorio comunale ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.