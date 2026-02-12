Questa mattina, i treni sono rimasti fermi per ore sulla linea Adriatica dopo che è stato trovato il corpo di un uomo sui binari. La scoperta ha causato disagi e ritardi, lasciando increduli i passeggeri e mettendo in crisi il servizio ferroviario nella zona. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Fermo, 12 febbraio 2026 – Un risveglio tragico per la comunità del Fermano e una notte difficile per la viabilità ferroviaria lungo la linea adriatica. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sui binari nel territorio comunale di Altidona, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza e il blocco dei convogli. Il ritrovamento del cadavere sui binari. La tragedia si è consumata nel cuore della notte. L'allarme è scattato intorno alle 2.40, quando è stata segnalata la presenza di una persona investita da un convoglio in transito all'altezza del chilometro 268 della linea ferroviaria Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea Adriatica

Approfondimenti su Fermo Linea Adriatica

Questa mattina sui binari nel Fermano un uomo di 70 anni è stato investito da un treno e ha perso la vita.

Proteste e danneggiamenti sulla linea Adriatica: alcuni cavi sono stati tranciati e sui binari è stato trovato un ordigno rudimentale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fermo Linea Adriatica

Argomenti discussi: ?? Tragedia sui binari ad Abbadia Lariana: anziano trovato morto lungo la ferrovia; Altidona, tragedia sui binari: trovato morto un uomo di 70 anni. Ritardi sui treni della linea Adriatica; San Donato, trovato senza vita lungo i binari; Trovato un cadavere sui binari, blocco temporaneo dei treni nel Fermano.

