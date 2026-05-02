Tre trapianti combinati rene - pancreas in cinque giorni | la maratona da record al San Camillo

Tra il 16 e il 20 ottobre all'ospedale San Camillo di Roma sono stati eseguiti tre trapianti combinati di rene e pancreas, tutti in un arco di cinque giorni. Questa sequenza di interventi rappresenta un record per l'unità operativa, che ha portato a termine le procedure in un periodo molto breve. L'ospedale ha completato con successo questa serie di trapianti, contribuendo a un intervento di grande complessità.

Si può parlare tranquillamento di una vera e propria maratona. All’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma, tra il 16 e il 20, sono stati effettuati Tre trapianti combinati rene-pancreas in cinque giorni. Un vero e proprio record dato che non capita spesso di assistere a una sequenza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Impiantati fegato e rene: all'Ismett già due trapianti combinati da inizio annoSono già due i complessi trapianti combinati di fegato e rene eseguiti all'Ismett su pazienti siciliani dall'inizio del 2026, mentre altri quattro... Trapianti, a Milano combinato rene-pancreas col robot, 50enne libero da diabete e dialisi(Adnkronos) – La svolta per lui è arrivata a circa 50 anni, dopo diversi anni trascorsi in attesa di un nuovo organo, anzi due. Aggiornamenti e contenuti dedicati All’ospedale San Camillo di Roma, tre interventi rene-pancreas in soli cinque giorniEccezionale serie di tre trapianti combinati rene-pancreas in cinque giorni al San Camillo di RomaEccezionale serie di tre trapianti combinati rene-pancreas in cinque giorni al San Camillo di Roma. L' ... interris.it Trapianti rene-pancreas: maratona al San Camillo-Forlanini, tre interventi in cinque giorniUna maratona chirurgica che restituisce speranza e salute a tre pazienti in meno di una settimana. Tra il 16 e il 20 aprile scorsi, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma è stata teatro d ... msn.com