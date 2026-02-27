Impiantati fegato e rene | all' Ismett già due trapianti combinati da inizio anno

Dall'inizio del 2026, all'Ismett sono stati realizzati due trapianti combinati di fegato e rene su pazienti siciliani, mentre altri quattro si trovano in lista d’attesa per sottoporsi allo stesso intervento. Questi trapianti, tra i più complessi in campo medico, rappresentano un’importante attività dell’ospedale in questo settore. La struttura continua a monitorare con attenzione le richieste di pazienti che necessitano di questa procedura.

