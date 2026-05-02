Tre incontri alla Biblioteca Malatestiana sul suo patrimonio archivistico

La Biblioteca Malatestiana organizza tre incontri dedicati al suo patrimonio archivistico, parte dell’iniziativa ‘Quante storie nella Storia’ promossa dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. La serie di appuntamenti si svolge presso la biblioteca stessa, coinvolgendo esperti e appassionati interessati a conoscere più da vicino i documenti e le collezioni custodite. La partecipazione è aperta a tutti e gratuito.

Anche quest’anno la Biblioteca Malatestiana aderisce all’iniziativa ‘Quante storie nella Storia’, promossa dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Si tratta di un appuntamento consolidato proposto con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Digitalizzazione del patrimonio, la Biblioteca Malatestiana aderisce a Lodovico Media Library “Scopri il Go” alla Biblioteca di Terranuova: tre incontri per grandi e piccoliArezzo, 26 febbraio 2026 – La biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini apre le sue porte alla mente e alla strategia con un percorso di tre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quante storie nella storia – Il giardino di Cesena; CesenaCultura - Quante storie nella storia 2026; È di nuovo tempo di foto di scena: riparte ‘CliCiak - Scatti di cinema’; Gastronomie letterarie: a Cesena quattro incontri per esplorare l’anima conviviale dell’umanità. Scopri il Go alla Biblioteca di Terranuova: tre incontri per grandi e piccoliArezzo, 26 febbraio 2026 – La biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini apre le sue porte alla mente e alla strategia con un percorso di tre incontri dedicati al Go, uno dei giochi da tavolo più ... lanazione.it A Cesena viaggio nella storia tra Biblioteca e Rocca MalatestianaPer il primo maggio Cesena offre un connubio perfetto tra arte e storia malatestiana. Se hai voglia di cultura, ecco i pri ... ilrestodelcarlino.it CNA Impresa Donna Forlì-Cesena organizza un evento dedicato all’ascolto, alla condivisione e alla comprensione delle esperienze femminili nel mondo del lavoro. 19 maggio 2026 Ore 17:00 Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, Cesena Guidati - facebook.com facebook