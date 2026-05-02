Tre incontri alla Biblioteca Malatestiana sul suo patrimonio archivistico

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Malatestiana organizza tre incontri dedicati al suo patrimonio archivistico, parte dell’iniziativa ‘Quante storie nella Storia’ promossa dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. La serie di appuntamenti si svolge presso la biblioteca stessa, coinvolgendo esperti e appassionati interessati a conoscere più da vicino i documenti e le collezioni custodite. La partecipazione è aperta a tutti e gratuito.

Anche quest’anno la Biblioteca Malatestiana aderisce all’iniziativa ‘Quante storie nella Storia’, promossa dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Si tratta di un appuntamento consolidato proposto con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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