Scopri il Go alla Biblioteca di Terranuova | tre incontri per grandi e piccoli

La Biblioteca di Terranuova organizza una serie di tre incontri dedicati al gioco del Go, rivolti a tutte le età. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a questa antica disciplina, conosciuta anche come Wei Chi o Baduk, attraverso momenti di approfondimento e divertimento. Gli appuntamenti si svolgono nel corso di alcune giornate e sono aperti a chiunque voglia scoprire le regole e le strategie di questa sfida millenaria.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – La biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini apre le sue porte alla mente e alla strategia con un percorso di tre incontri dedicati al Go, uno dei giochi da tavolo più antichi e affascinanti del mondo, noto in Cina come Wei Chi e in Corea come Badok. Gli appuntamenti, fissati per il 7, 14 e 21 marzo alle ore 10:30, guideranno i partecipanti alla scoperta di questo gioco spesso definito “l’arte marziale della mente”. Il Go si basa su regole semplici, ma la sua profondità strategica lo rende unico: equilibrio, armonia, intuizione e rispetto dell’avversario sono principi fondamentali che trasformano ogni partita in un’esperienza culturale e mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Scopri il Go” alla Biblioteca di Terranuova: tre incontri per grandi e piccoli Alla biblioteca Le Fornaci si impara a giocare a Go: tre incontri aperti a tutte le etàArezzo, 23 febbraio 2026 – Alla biblioteca Le Fornaci s i impara a giocare a Go: tre incontri aperti a tutte le età. "Cartoline dalla biblioteca", a Spilamberto una rassegna di incontri in biblioteca per riflettere e dialogare insiemeLa Biblioteca "Peppino Impastato" di Spilamberto propone la nuova serie di "Cartoline dalla Biblioteca" gennaio – febbraio 2026, la rassegna di... Discussioni sull' argomento Sono ora disponibili nuovi dettagli sul Tour di Pokémon GO di Kalos.; Pokémon GO: svelata la stagione Ricordi in movimento; Cosa c'è di diverso tra Pokémon Rosso Fuoco/Verde Foglia e Let's Go?; Durante il Tour di Pokémon GO di Kalos arriva un nuovo aggiornamento della megaevoluzione in Pokémon GO. Chi è pronto a scoprire la storia di Chiara • La scrittrice presenterà il suo nuovo romanzo "Chiara" in una serata di lettura. • L'evento si terrà presso la biblioteca locale. • La scrittrice sarà presente per discutere del suo libro e rispondere alle domande dei - facebook.com facebook #MakerFaireRome consiglia: scopri la Biblioteca della @camcomroma, uno spazio moderno, silenzioso e gratuito per studiare o fare ricerca. Cosa troverai: Tessera gratuita 3 Aule Studio Wi-Fi veloce PC e postazioni internet Accesso con x.com