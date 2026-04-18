Costiera amalfitana una delle cinque strade più amate al mondo

La SS 163, nota come la strada della Costiera Amalfitana, è considerata una delle cinque più apprezzate al mondo. La strada è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e il traffico intenso, soprattutto durante la stagione turistica. Autotrader ha incluso questa strada tra le più belle, grazie anche alle condizioni meteorologiche generalmente favorevoli che favoriscono le visite. La strada si snoda tra scogliere a picco sul mare e borghi caratteristici, attirando numerosi visitatori ogni anno.

Ci sono classifiche subito convincenti. Altre non di rado sballate. E altre ancora che richiedono un'interpretazione attenta. Un abitante della Campania o un italiano che frequenta la regione può restare perplesso di fronte alla notizia che in una graduatoria originale - compilata da Autotrader, uno dei siti di vendita per le auto più popolari al mondo con milioni di utenti - la Costiera amalfitana sia entrata tra le dieci migliori strade al mondo su cui guidare. Si tratta tecnicamente della della SS 163 'Amalfitana', una cinquantina di km tra Meta, in provincia di Napoli, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Ideata sotto il Regno delle Due Sicilie nel 1832 e aperta nel 1850, è diventata Strada Statale solo nel 1953.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Costiera amalfitana, una delle cinque strade più amate al mondo Italy 4K UHD – From Venice to Tuscany, Discover Italy’s Timeless Travel Wonders, Scenic Landscapes Notizie correlate Leggi anche: Addio a Enrica Bonaccorti: il mondo della TV italiana perde una delle sue voci più amate BEYBLADE X: si apre una nuova era per le trottole più amate al mondoBeyblade, un mito dei primi anni 2000, torna quest’anno con BEYBLADE X, il manga che segna l’inizio di una nuova era per uno dei franchise più amati... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La casa dei sogni di due giovani imprenditori è un elegante duplex nel cuore di Salerno con vista sulla Costiera Amalfitana; Campania bellissima: 5 borghi vista mare per rilassarsi in primavera; Costiera amalfitana, una delle cinque strade più amate al mondo; Giornata mondiale della libertà di stampa, evento ad Atrani in Costiera Amalfitana. Costiera amalfitana, una delle cinque strade più amate al mondoLa spettacolare (e trafficata) SS 163 nelle strade top al mondo, in virtù di una meteo quasi perfetto e dei panorami secondo Autotrader. La numero 1? La Garden Route, in Sudafrica ... msn.com Scopri Ravello: tra ville storiche e panorami mozzafiato, tutto sul Borgo più bello della Costiera AmalfitanaRavello cosa vedere, Costiera Amalfitana, Villa Rufolo, Villa Cimbrone, terrazza dell’infinito, itinerari guida Ravello, cosa fare Campania ... myluxury.it #Ambiente #arpac #balneabilità Costiera Amalfitana, acque di balneazione eccellenti da Positano a Vietri: i dati ARPAC 2026 - facebook.com facebook