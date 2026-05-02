Trasporta dalla Spagna a Savona 170 kg di hashish nascosti tra i giocattoli | arrestato un camionista 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano e della compagnia di Savona dopo essere stato trovato in possesso di 170 chilogrammi di hashish nascosti tra giocattoli nel suo tir. Il veicolo proveniva dalla Spagna e si trovava in transito verso Savona, dove è stato fermato durante un controllo. L'intera operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all'arresto del conducente.

I carabinieri di Milano, insieme alla compagnia di Savona, hanno fermato e arrestato un 57enne che dalla Spagna aveva trasportato un carico di giocattoli su un tir. Nel mezzo pesante, tra i giocattoli trasportati, erano stati occultati 170 kg di hashish.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona, arrestato camionistaSAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. Controllato a Savona un tir che trasporta giocattoli, scoperti 170 kg di droga: autista nei guaiÈ di un arresto e 170 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Milano e Savona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Spagna introdurrà un abbonamento mensile di 60 euro per viaggiare con tutti i mezzi pubblici in tutto il Paese; Il mini-sub per il trasporto di droga trovato in Spagna e il mistero del marinaio disperso alle isole Salomone; Hupac cresce anche nel 2025 ma scende l’utile; No, il gas russo non è più economico di quello statunitense. Droga dalla Spagna a Marano in nave: 12 condanne e una assoluzione per il gruppo del narcos CerulloCondanne in primo grado per il gruppo accusato di avere trasportato ingenti quantità di stupefacenti dalla Spagna; gli stupefacenti venivano trasportati nel doppio fondo di un furgone. Breaking news e ... fanpage.it Droga dalla Spagna a bordo del suo camion, 53enne finisce in cellaE' accusato di aver trasportato cocaina e hashish dalla Spagna, a bordo del suo camion fino all'Italia. Nella giornata di ieri, un 53enne di ... msn.com Trasporta il tuo futuro nella giusta direzione Con Autoscuole Zonta arriva il Corso ADR Merci Pericolose organizzato in soli 2 weekend! Date del corso: 06/06 dalle 14:00 alle 20:00 07/06 dalle 8:00 alle 14:00 13/06 dalle 14:00 alle 20:00 14/06 dalle 8:00 - facebook.com facebook L’Ucraina ha detto che l’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio russo verso l’Europa, potrà riprendere le attività x.com