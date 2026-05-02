Trasporta dalla Spagna a Savona 170 kg di hashish nascosti tra i giocattoli | arrestato un camionista 57enne

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano e della compagnia di Savona dopo essere stato trovato in possesso di 170 chilogrammi di hashish nascosti tra giocattoli nel suo tir. Il veicolo proveniva dalla Spagna e si trovava in transito verso Savona, dove è stato fermato durante un controllo. L'intera operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all'arresto del conducente.

I carabinieri di Milano, insieme alla compagnia di Savona, hanno fermato e arrestato un 57enne che dalla Spagna aveva trasportato un carico di giocattoli su un tir. Nel mezzo pesante, tra i giocattoli trasportati, erano stati occultati 170 kg di hashish.🔗 Leggi su Fanpage.it

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