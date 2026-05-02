A Savona, le autorità hanno fermato un camion proveniente dall’estero e hanno trovato 170 chili di hashish nascosti al suo interno. L’autista, un uomo di 57 anni, è stato subito arrestato con l’accusa di spaccio di droga. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, e al momento l’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti e altri dettagli sulla vicenda.

È di un arresto e 170 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Milano e Savona. Un uomo di 57 anni è stato fermato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un’indagine che ha portato alla scoperta della droga nascosta nel doppio fondo di un autoarticolato proveniente dall’estero. Operazione congiunta tra Carabinieri di Milano e Savona Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri grazie alla collaborazione tra il Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona....🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Controllato a Savona un tir che trasporta giocattoli, scoperti 170 kg di droga: autista nei guai

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