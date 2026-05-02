Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona arrestato camionista

Nel porto di Savona, i Carabinieri hanno sequestrato circa 170 chili di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. L’operazione ha portato all’arresto di un autotrasportatore croato di 57 anni, fermato sul lungomare poco dopo lo sbarco. La droga, trovata durante un controllo, era celata all’interno del mezzo di trasporto. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità.

SAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. I Carabinieri hanno sequestrato circa 170 chili di droga e arrestato un autotrasportatore croato di 57 anni, intercettato sul lungomare di Savona dopo essere sbarcato dal porto. L'operazione è nata dal monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, che stavano seguendo gli spostamenti di un autoarticolato con targa croata proveniente dall'estero. Il rimorchio era stato imbarcato in Spagna e, una volta arrivato via mare a Savona, era stato agganciato dalla motrice giunta in Italia via terra. I militari, con il supporto dei colleghi di Savona, hanno fermato il mezzo sul Lungomare Giacomo Matteotti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona, arrestato camionista Notizie correlate Savona, fermato camionista: 170 kg di hashish nel doppio fondo? Cosa sapere Arrestato a Savona un camionista croato con 170 kg di hashish nel doppio fondo. Sequestrati 8 Kg di hashish su SS18, arrestato un corriere nel cosentinoCOSENZA (ITALPRESS) – Oltre ottanta panetti di hashish pronti per essere immessi sul mercato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Nasconde 170 kg di hashish in un doppiofondo, arrestato camionista; Maxi sequestro di droga a Savona, 170 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato un camionista croato; Savona, maxi blitz dei carabinieri nel porto: sequestrati 170kg di hashish. Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona, arrestato camionistaSAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. I Carabinieri hanno sequestrato circa 170 chili di droga e ... iltempo.it Savona, arrestato autotrasportatore con 170 kg di hashish nel rimorchioSAVONA - Prosegue la capillare attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con maggiore attenzione alle aree ... telenord.it Mineo, tre ladri arrestati per furto di arance: sequestrati 500 kg di agrumi. Decisiva la segnalazione di un automobilista. https://www.freepressonline.it/2026/05/02/mineo-furto-di-arance-arrestati-tre-ladri/ #Mineo #Carabinieri #Furto #Arance #Cronaca - facebook.com facebook Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti #milano x.com