Trasformare l' odio in bene Silvia Salis devolve i risarcimenti per violenza social

La sindaca di Genova ha annunciato che destinerà in beneficenza i risarcimenti ottenuti a seguito di attacchi subiti sui social. La decisione nasce dalla volontà di trasformare l'odio in un gesto positivo, secondo quanto dichiarato pubblicamente. La scelta è stata comunicata senza indicare dettagli specifici sui risarcimenti o sui destinatari delle donazioni. La sindaca ha espresso l’intento di dare un segnale di speranza e di solidarietà.

"L'odio va trasformato in bene". Con questo spirito la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha deciso di devolvere in beneficenza i risarcimenti che otterrà per gli attacchi subiti sui social. Ad annunciarlo è stata lei stessa, spiegando a chi verranno destinati i primi cinquemila euro."Chi mi ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sindaca Salis contro gli insulti social: “Chi diffonde odio pagherà, i risarcimenti ai centri antiviolenza”Definito il primo bonifico da 5mila euro dopo una querela per offese sessiste online. Silvia Salis in consolle? Massacrata sui social: "Al governo a colpi di rave"Il live della dj Charlotte de Witte questa sera, sabato 11 aprile, in piazza Matteotti nel centro storico di Genova ha scatenato un polverone... Contenuti utili per approfondire Silvia Salis denuncia insulti sessisti online: Chi mi ha chiamato put… pagherà, soldi in beneficenzaLa sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato in un video che dopo aver ricevuto 5mila euro di risarcimento per degli insulti sessisti sui social donerà ... fanpage.it Silvia Salis: «Chi mi ha dato della p... pagherà. Risarcimenti devoluti in beneficenza»«Chi mi ha dato della p***a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato ... ilmessaggero.it