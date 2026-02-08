Letture dei Classici l’ottava edizione tra grandi capolavori e letture d’Oriente

Questa sera si apre l’ottava edizione di “Letture dei Classici”, una rassegna che porta il pubblico a scoprire grandi capolavori letterari e a immergersi nelle storie di un Oriente lontano. Sono in programma undici incontri, pensati per chi ama leggere e vuole conoscere culture diverse. La manifestazione si svolge in diverse location della città e ha già attirato l’attenzione di molti appassionati. Gli organizzatori promettono momenti di riflessione e scoperta, tra letture appassionate e approfondimenti sui testi più significativi.

Undici incontri per riflettere su grandi capolavori letterari e scoprire storie di un'Oriente lontano. Torna anche quest'anno, giunta all' ottava edizione, "Letture dei Classici", la r assegna nata all'interno del Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere dell'università di Bergamo, grazie a Paolo Barcella, Cristina Cappelletti e Luca Bani. "Il progetto nasce da un'idea di un collega, Luca Bani, che nel 2018 ha avviato un ciclo di letture di classici, sfruttando il fatto che nel nostro dipartimento si inseriscono letterature molto diverse, da quelle europee più tradizionali a quelle orientali – spiga Cristina Cappelletti, professoressa del Dipartimento e promotrice del progetto-.

