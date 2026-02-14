La tramvia di Firenze interrompe i lavori nel tratto tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi, perché si sta preparando il ribaltamento del cantiere previsto per lunedì 16 febbraio 2026. La modifica permette di realizzare nuove tracce e di migliorare la viabilità nelle zone interessate. Contestualmente, i lavori si spostano anche nel viale Europa, creando una nuova configurazione per la circolazione.

Vanno avanti i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli e cambiano di nuovo i cantieri sui viali di Firenze. Lunedì 16 febbraio 2026 è in programma il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. Sempre il 16 febbraio, dalle ore 21, i lavori per la sede tramviaria arriveranno anche in viale Europa. Nel tratto tra viuzzo delle Lame e via San Marino sarà allestito il cantiere a centro carreggiata e ai lati saranno disponibili le corsie per la circolazione, una per senso di marcia. Dal 17 febbraio poi, si spiega sempre dal Comune, sarà la volta dell’intervento sui sottoservizi nel tratto tra via Erbosa e piazza Nencini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia Firenze: cambia cantiere nel viale Giovine Italia. Via ai lavori anche nel viale Europa. Nuova viabilità

A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tramvia Firenze, sul viale Gramsci la viabilità cambia ancora: ecco le nuove modifiche; Cantieri tramvia, importanti novità a Gavinana. Come cambia il traffico; Nuovi cantieri: chiude il viale in ingresso città, forte impatto sul traffico; Tramvia Firenze: nuovi cantieri a Gavinana. Cambia la viabilità, forte impatto sul traffico.

Tramvia Firenze: nuovi cantieri a Gavinana. Cambia la viabilità, forte impatto sul trafficoVanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di domani, 12 febbraio 2026, fa sapere Palazzo Vecchio in una nota, sono previsti due step a Gavinana di ... firenzepost.it

Tramvia Firenze, sul viale Gramsci la viabilità cambia ancora: ecco le nuove modificheIl 12 febbraio apre il nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini - resterà una corsia per la viabilità in direzione uscita città - e ribaltamento di quello nel primo tratto di viale Giannotti con cambi ... corrierefiorentino.corriere.it

Incontro informativo “GEST della Tramvia di Firenze” - 27 gennaio 2026 Gentilissimi, siamo lieti di pubblicare le foto che sono state pubblicate sulla pagina Instagram della Tramvia GEST e condivise con la nostra pagina: https://www.instagram.com/sp_ens_fir facebook

Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli: proseguono i lavori per la linea tranviaria Aggiornamento Via Poggio Bracciolini e Viale Giannotti: comune.firenze.it/novita/notizie… #TramviaFi #tramvia #firenze #mobilità #viabilità x.com