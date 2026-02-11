Tramvia inizia la nuova fase dei lavori a Gavinana

Sono iniziati i lavori per la nuova linea tramviaria che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli. Da giovedì sera, alle 21, nella zona di Gavinana si svolgeranno due interventi importanti. La strada sarà chiusa temporaneamente e i lavori proseguiranno nei prossimi giorni, senza causare troppi disagi ai cittadini.

Continuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di domani, giovedì 21 febbraio, sono previsti due importanti step nella zona di Gavinana. Si tratta dell'apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti tra.

