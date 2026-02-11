Tramvia Firenze | nuovi cantieri a Gavinana Cambia la viabilità forte impatto sul traffico

Sono partiti i lavori per la nuova tramvia di Firenze che collegherà la città a Bagno a Ripoli. Da domani sera, 12 febbraio, alle 21, si apriranno due cantieri importanti a Gavinana. La strada cambierà volto e il traffico subirà forti modifiche. La viabilità si intensifica nei prossimi giorni, creando disagi e rallentamenti per chi si muove in zona. La città si prepara a un nuovo passo nella mobilità, ma nel frattempo, i residenti e gli automobilisti dovranno fare i conti con i primi effetti dei lavori.

FIRENZE – Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di domani, 12 febbraio 2026, fa sapere Palazzo Vecchio in una nota, sono previsti due step a Gavinana di rilievo con impatto sulla viabilità cittadina. L'apertura del cantiere in via Poggio Bracciolini e il ribaltamento di quello in viale Giannotti, tra via Giovanni dalle Bande Nere e via Caposacchi. In via Poggio Bracciolini, nella parte della carreggiata lato Villamagna, resta una corsia per la viabilità in direzione uscita della città. Per quanto riguarda il cantiere di viale Giannotti, i lavori, finora sul lato di via di Ripoli, si sposteranno sul lato Villamagna.

