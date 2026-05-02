A partire dalla prossima settimana, i lavori per la tramvia a Firenze proseguiranno con la fase dei getti in via Poggio Bracciolini, nel quartiere Gavinana. Questa operazione rappresenta una tappa preliminare prima della posa dei binari e comporterà la chiusura temporanea di questa strada. La modifica alla viabilità si aggiunge alle altre chiusure già in atto nel centro urbano, con l’obiettivo di avanzare con il progetto della nuova linea tranviaria.

FIRENZE – Dalla prossima settimana inizieranno i getti per la sede tranviaria di Firenze in via Poggio Bracciolini (cantiere F1), lavorazioni preliminari alla posa dei binari. L’intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà effettuato dal 5 maggio 2026 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì in orario notturno (21-1) con chiusura della corsia oggi utilizzata dai veicoli diretti in piazza Gavinana. In alternativa si potrà utilizzare il percorso lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Questiprovvedimenti saranno in vigore fino al 15 maggio. Spostandosi nella zona di viale Europa (cantiere G2), per realizzare la sede tranviaria all’altezza dell’incrocio con via Danimarca-via Olanda da oggi, 2 maggio, via Danimarca diventa a senso unico in direzione di via Norvegia.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia Firenze: cambia ancora la viabilità, nuova fase di lavori a Gavinana. Chiusura di via Poggio Bracciolini

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